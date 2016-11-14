Правоохранители разоблачили жителей Черкасс, присвоивших имущество более чем на 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Двух жителей Черкасс подозревают в присвоении имущества предпринимателей на сумму более 2 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Правоохранители разоблачили двух жителей Черкасс - мужчину и женщину, которые с использованием электронных платежных систем одного из коммерческих банков присвоили средства предпринимателей на общую сумму более 2 млн. грн.
Установлено, что указанные лица, действуя вместе и по предварительному сговору осуществили легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем с банковских счетов предпринимателей, совершивших финансовые операции части средств на сумму более 260 тыс. грн.
Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование.