Правоохоронці вибірково перевірятимуть місця масового перебування людей на дотримання карантину

Цитата

“Керівництво Національної поліції та Служби безпеки України доповіло Президенту про боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів. Було також заявлено про наміри робити вибіркові перевірки дотримання карантинних обмежень у закладах громадського харчування, кінотеатрах та інших місцях масового перебування людей”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,55 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 жовтня, — понад 8,8 тисячі, зменшення проти показника днем раніше, традиційне на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому понад 2,6 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні.