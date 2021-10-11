Правоохранители выборочно будут проверять места массового пребывания людей на соблюдение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Правоохранители планируют выборочно проверять места массового пребывания людей на соблюдение карантина. Об этом они сообщили на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.
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“Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложило Президенту о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Было также заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей”, — говорится в сообщении.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,55 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 октября — более 8,8 тысячи, уменьшение против показателя днем ранее, традиционное на выходных. Госпитализировано за сутки при этом более 2,6 тысячи человек, что меньше, чем накануне.