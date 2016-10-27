Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Апеляційного суду в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Апеляційного суду. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції в Одеській області.
Сьогодні, о 13:16 до поліції надійшло повідомлення про замінування Апеляційного суду в Одесі.
Наразі правоохоронці проводять евакуацію працівників та відвідувачів суду.
Також правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей про подію до ЄРДР.