Правляча коаліція Німеччини обрала кандидата у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Партія німецького канцлера Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) вирішила підтримати кандидатуру соціал-демократа, міністра закордонних справ ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра на посаду президента, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Політичні сили, які становлять більшість у бундестазі, довго не могли визначитися з єдиним претендентом на представницьку посаду. Оголошене в понеділок рішення було ухвалене після зустрічі напередодні між А.Меркель, її партнером за Християнсько-соціальним союзом (ХСС) Горстом Зеегофером та головою соціал-демократів Зігмаром Габріелем.
За нещодавнім опитуванням, проведеним спільно компанією Emnid та телеканалом N24, Ф.-В.Штайнмаєра на посаді президента воліють бачити 41% німців. Його головними конкурентами вважалися міністр фінансів Вольфганг Шойбле (30% опитаних) та прем'єр-міністр Баден-Вюртембергу Вінфрід Кречманн (24%).
Чинний президент країни Йоахім Гаук вирішив не балотуватися на другий п'ятирічний термін. Його наступника 12 лютого 2017 року мають обрати федеральні збори. До них входять депутати бундестагу й делегати від федеральних земель відповідно до розстановки сил у земельних парламентах.