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15 марта, 19:03 • 110397 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153007 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129228 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122366 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108067 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103138 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99381 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128657 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Правящая коалиция Германии выбрала кандидата в президенты

Правящая коалиция Германии выбрала кандидата в президенты

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Партия немецкого канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) решила поддержать кандидатуру социал-демократа, министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Политические силы, которые составляют большинство в бундестаге, долго не могли определиться с единым претендентом на представительскую должность. Объявленное в понедельник решение было принято после встречи накануне между А.Меркель, ее партнером по Христианско-социальному союззу (ХСС) Хорстом Зеехофером и главой социал-демократов Зигмаром Габриэлем.

По недавним опросам, проведенным совместно компанией Emnid и телеканалом N24, Ф.-В.Штайнмайера на посту президента хотят видеть 41% немцев. Его главными конкурентами считались министр финансов Вольфганг Шойбле (30% опрошенных) и премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречманн (24%).

Действующий президент страны Йоахим Гаук решил не баллотироваться на второй пятилетний срок. Его преемника 12 февраля 2017 года должно избрать федеральное собрание. В них входят депутаты бундестага и делегаты от федеральных земель согласно расстановки сил в земельных парламентах.

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