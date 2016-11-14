Правящая коалиция Германии выбрала кандидата в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Партия немецкого канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) решила поддержать кандидатуру социал-демократа, министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Политические силы, которые составляют большинство в бундестаге, долго не могли определиться с единым претендентом на представительскую должность. Объявленное в понедельник решение было принято после встречи накануне между А.Меркель, ее партнером по Христианско-социальному союззу (ХСС) Хорстом Зеехофером и главой социал-демократов Зигмаром Габриэлем.
По недавним опросам, проведенным совместно компанией Emnid и телеканалом N24, Ф.-В.Штайнмайера на посту президента хотят видеть 41% немцев. Его главными конкурентами считались министр финансов Вольфганг Шойбле (30% опрошенных) и премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречманн (24%).
Действующий президент страны Йоахим Гаук решил не баллотироваться на второй пятилетний срок. Его преемника 12 февраля 2017 года должно избрать федеральное собрание. В них входят депутаты бундестага и делегаты от федеральных земель согласно расстановки сил в земельных парламентах.