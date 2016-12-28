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Працівники суднобудівного заводу у Миколаєві вийшли на пікет

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні зранку в Миколаєві більше сотні працівників ДП “Суднобудівний завод імені 61 комунара” прийшли під будівлю Миколаївської облдержадміністрації, передає кореспондент УНН.

Люди вимагають від обласного керівництва погашення заборгованості по виплаті заробітної плати, яка вже тривалий час існує на державному підприємстві.

Пікетувальники тримають плакати із написами: “Вимагаємо завантажити підприємство”, “Поверніть нашу зарплату”, “Як можна так жити” та інші.

Зі слів організаторів акції протесту, борги по зарплаті тягнуться з 2014 року. Робітники, за їх словами, доведені до відчаю і кажуть, що готові до будь-яких радикальних дій у разі, якщо їхні законні вимоги не будуть виконані.

До протестувальників вийшов заступник Голови Миколаївської облдержадміністрації Вячеслав Бонь, який заявив, що керівництво області робить все можливе для вирішення зазначеної ситуації.

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