Працівника “Миколаївобленерго” затримали за хабар у 21 тис.грн

У вівторок, 29 листопада 2016 року правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 21 тис. грн працівником Миколаївської філії Південного округу ПАТ “Миколаївобленерго”.

Зазначені кошти вказана особа одержала від громадянина за підготовку і оформлення технічної документації, а також підключення нежитлового приміщення до електромережі.

Грошові кошти виявлено та вилучено в повному обсязі під час огляду місця події.

Наразі хабарника затримано у порядку ст.208 КПК України.

Правоохоронці вирішують питання про повідомлення злочинцю про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) ККУ, а також обрання йому запобіжного заходу.