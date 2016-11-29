Работника "Николаевоблэнерго" задержали за взятку в 21 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители задержали работника "Николаевоблэнерго" за получение неправомерной выгоды в сумме 21 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Во вторник, 29 ноября 2016 года правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в сумме 21 тыс. грн работником Николаевского филиала Южного округа ПАО "Николаевоблэнерго".
Указанные средства указанное лицо получило от гражданина за подготовку и оформление технической документации, а также подключение нежилого помещения к электросети.
Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме при осмотре места происшествия.
Взяточник задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
Правоохранители решают вопрос о сообщении преступнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК, а также избрании ему меры пресечения.