Практично всі світові індекси продемонстрували падіння
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. За підсумками торгів 10 листопада на світових фондових ринках спостерігалося падіння практично всіх провідних індексів, за винятком NIKKEI 225, передає УНН з посиланням на Fin.Biz.Ua.
Північна і Латинська Америка:
Індекс DOW JONES знизився на −14.99 пункта (-0.08%) і становить 18 184.34 пункту;
Індекс S&P 500 знизився на −4.27 пункта (-0.20%) і становить 2 135.16 пункту;
Індекс NASDAQ знизився на −17.54 пункта (-0.33%) і становить 5 232.72 пункту.
Європа/Африка/Середній Схід:
Індекс Euro Stoxx 50 Pr знизився на −9.31 пункта (-0.30%) і становить 3 071.67 пункту;
Індекс FTSE 100 піднявся на 4.87 пункта (0.07%) і становить 6 962.96 пункту;
Індекс DAX знизився на −31.37 пункта (-0.29%) і становить 10 678.31 пункту.
Азіатсько-тихоокеанський регіон:
Індекс NIKKEI 225 піднявся на 26.59 пункта (0.15%) і становить 17 391.84 пункту.