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Практично всі лікарні Одещини забезпечені альтернативними системами живлення: Кіпер про підготовку регіону до опалювального сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як Одещина готується до опалювального сезону, передає УНН.

Деталі

Кіпер констатував, що минула зима для Одещини була надскладною.

«Враховуючи тенденцію щодо збільшення кількості обстрілів, можу сказати, що ми навіть уявити не можемо, чого очікувати. Однак, все, що залежить від керівництва області, держави - зробимо. Увесь людський і не людський ресурси будуть направлені на те, що ми пройшли опалювальний сезон.

Ми готові, працюємо. Щоб людям дати спокій, дати можливість провести зиму з теплими батареями, з водою в кранах і світлом в кімнатах», - повідомив він в ефірі марафону «Єдині новини».

Очільник ОВА також розповів про забезпеченість об’єктів критичної інфраструктури Одещини генераторами.

«Так, сьогодні практично на 100% всі лікарні забезпечені альтернативними системами живлення. Школи і садочки також. Максимально все закуплено – паливо, генератори.

Щодо галузі медицини – ми прикладаємо максимум зусиль, перевіряємо, докуповуємо, щоб увійти в опалювальний сезон з альтернативними джерелами живлення», - заявив Кіпер.

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