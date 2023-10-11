Практически все больницы Одесской области обеспечены альтернативными системами питания: Кипер о подготовке региона к отопительному сезону.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, как Одесская область готовится к отопительному сезону, передает УНН.
Детали
Кипер констатировал, что прошедшая зима для Одесской области была сверхсложной.
«Учитывая тенденцию по увеличению количества обстрелов, могу сказать, что мы даже представить не можем, чего ожидать. Однако, все, что зависит от руководства области, государства - сделаем. Весь человеческий и не человеческий ресурсы будут направлены на то, что мы прошли отопительный сезон.
Мы готовы, работаем. Чтобы людям дать покой, дать возможность провести зиму с теплыми батареями, с водой в кранах и светом в комнатах», - сообщил он в эфире марафона "Единые новости".
Глава ОВА также рассказал об обеспеченности объектов критической инфраструктуры Одесской области генераторами.
«Сегодня практически на 100% все больницы снабжены альтернативными системами питания. Школы и садики также. Максимально все закуплено – топливо, генераторы.
По области медицины – мы прикладываем максимум усилий, проверяем, докупаем, чтобы войти в отопительный сезон с альтернативными источниками питания», - заявил Кипер.