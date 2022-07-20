ППО окупантів безуспішно намагається збити ракети HIMARS, що летять у бік складу боєприпасів в Скадовську - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На Херсонщині в окупованому місті Скадовськ прогриміли потужні вибухи. ППО загарбників безуспішно намагається збити ракети HIMARS, що летять у бік складу боєприпасів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram СтратКом ЗСУ та радника міністра МВС Антона Геращенко.
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"Ніч прийшла, місто Скадовськ заснуло і орки з командного пункту одного з підрозділів вирішили трішки вжити алкоголю і заснути, а також водії всіх тих бляшанок із зетками, що орки поруч в великій кількості поставили, також вирішили заснути. Але от біда, дядичко ленд-ліз, Бавовна і Селітра "цього не знали" і приїхали до них із гастролями і фаєр шоу. У підсумку горить "гуманітарка і селітра", чути вибухи "подушок і матраців" і скажений вереск орків в перемішку з матюками. Веселої ночі мразота", - йдеться в повідомленні.
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Радник міністра МВС Антон Геращенко зазначив, що ППО російських окупантів безуспішно намагається збити ракети HIMARS, що летять у бік складу боєприпасів в Скадовську.
Нагадаємо
Українські військові завдали удару по базі російських окупантів в районі Антонівського мосту в тимчасово захопленому Херсоні.