ПВО оккупантов безуспешно пытается сбить ракеты HIMARS, летящие в сторону боеприпасов в Скадовске - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Херсонской области в оккупированном городе Скадовск прогремели мощные взрывы. ПВО захватчиков безуспешно пытается сбить ракеты HIMARS, летящие в сторону склада боеприпасов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram Стратком ВСУ и советника министра МВД Антона Геращенко.
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"Ночь пришла, город Скадовск уснул и орки из командного пункта одного из подразделений решили немножко употребить алкоголь и уснуть, а также водители всех тех банок с зетками, что орки рядом в большом количестве поставили, также решили уснуть. Но вот беда, дядюшка ленд-лиз, Хлопок и Селитра "этого не знали" и приехали к ним с гастролями и файер шоу. В итоге горит "гуманитарка и селитра", слышны взрывы "подушек и матрасов" и бешеный визг орков в перемешку с матом", – говорится в сообщении.
Детали
Советник министра МВД Антон Геращенко отметил, что ПВО российских оккупантов безуспешно пытается сбить ракеты HIMARS, летящие в сторону боеприпасов в Скадовске.
Напомним
Украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.