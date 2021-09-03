Пожежу в столичному костелі Святого Миколая гасять 15 вогнеборців - Кличко

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“Міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС та 4 одиниці техніки ліквідовують пожежу в Костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській.

Загорання сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Ранг пожежі-2”, — написав міський голова.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Києві загорівся костел Святого Миколая. На той момент ще не було підтвердження від офіційних осіб.