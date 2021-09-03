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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 102219 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 115838 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 119834 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 175476 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 135734 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 128942 просмотра

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Пожар в столичном костеле Святого Николая тушат 15 пожарных - Кличко

Пожар в столичном костеле Святого Николая тушат 15 пожарных - Кличко

Киев  •  УНН

 • 16075 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробности пожара в столичном костеле Святого Николая. Согласно его сообщению в Telegram, пожар пытаются потушить 15 чрезвычайников и 4 единицы техники, передает УНН.

Цитата

"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской.

Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2", - написал мэр.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве загорелся костел Святого Николая. На тот момент еще не было подтверждения от официальных лиц.

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