Пожежу в храмі на Дніпропетровщині ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні, о 9:00, у Кам’янському вогнеборці ліквідували пожежу на території храму. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України в Дніпропетровській області.
"Горів дах одноповерхової будівлі та перекриття на площі 200 м².Втім, вже о 07:07 пожежу вдалося локалізувати, а о 9:00 повністю ліквідувати", - повідомили в ДСНС.
За інформацією пожежників, загиблих та постраждалих немає.
Наразі, причина та обставини пожежі встановлюються правоохоронними органами.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на території храму УПЦ у Кам'янському сталася пожежа.