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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Пожежі в Україні за тиждень забрали життя понад 30 людей

Київ • УНН

 • 8124 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. За тиждень, що минув, в Україні на пожежах загинули 33 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.

Пожежі в Україні за тиждень забрали життя понад 30 людей

"Ліквідовано 2 тис. 272 пожежі, врятовано на пожежах 22 особи та не допущено знищення вогнем 498 будівель і 45 од. техніки. На пожежах загинуло 33 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 511 тис. грн", - вказали у відомстві.

Також вказано, що протягом тижня на водних об’єктах загинуло вісім осіб.

Нагадаємо, у Маріуполі на пожежі загинув літній чоловік.

Українські Національні Новини

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