Пожары в Украине за неделю унесли жизни более 30 человек

"Ликвидировано 2 тыс. 272 пожара, спасено на пожарах 22 человека и не допущено уничтожение огнем 498 зданий и 45 ед. техники. На пожарах погибли 33 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 511 тыс. грн", - указали в ведомстве.

Также указано, что в течение недели на водных объектах погибло восемь человек.

Напомним, в Мариуполе на пожаре погиб пожилой мужчина.