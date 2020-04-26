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Пожежі на Житомирщині: продовжується гасіння окремих осередків

Пожежі на Житомирщині: продовжується гасіння окремих осередків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Станом на ранок неділі на території Житомирської області пожежі у лісових масивах локалізовані, рятувальники продовжують гасіння окремих осередків трав’яного настилу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Ураїни, передає УНН.

“Пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Станом на 7 год. 26 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучено 638 чоловік та 91 одиниця техніки, з них від ДСНС 73 чоловіки особового складу та 18 одиниць техніки.

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Зокрема, рятувальники повідомили, що з четверга поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву (вогнем пройдено близько 200 га).

“Станом на 7 год. 26 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 126 чоловік та 22 одиниці техніки, з них від ДСНС 36 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки”, — повідомили вогнеборці.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння природних пожеж, на ранок 26 квітня досі тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

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