ООС: боевики 16 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В течение 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащие Объединенных сил с помощью дежурных огневых средств приняли исчерпывающие меры воздействия на оккупационные войска. В свою очередь наши воины установили соблюдение режима “тишины” на украинской земле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.