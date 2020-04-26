ООС: боевики 16 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. В течение 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащие Объединенных сил с помощью дежурных огневых средств приняли исчерпывающие меры воздействия на оккупационные войска. В свою очередь наши воины установили соблюдение режима “тишины” на украинской земле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Двенадцать нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

  • Российские вооруженные формирования трижды обстреляли наших защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин с 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Подразделения Объединенных сил неподалеку Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Рядом с Лебединским наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Песков со станкового противотанкового гранатомета.
  • С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкино, а по нашим позициям неподалеку Водяного применил 82 мм минометы — 46 мин.

“На все обстрелы Объединенные силы дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность”, — сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:

  • вооруженные формирования Российской Федерации по 120 мм минометов обстреляли наших военнослужащих у Новоалександровки и Попасной, использовав 29 мин, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим позициям рядом с Орехового.
  • Опорные пункты Объединенных сил рядом с Крымским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

“Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения в Донбассе безнаказанными не остались — огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Все попытки захватчиков с помощью оружия дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников”, — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

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С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции у Лебединского, а с зенитной установки ЗУ-23-2 — рядом с Широкино.

“В ответ на нарушение Украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет”, — сообщили военнослужащие.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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