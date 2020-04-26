ООС: бойовики 16 разів обстріляли українські позиції, є поранений

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Упродовж 25 квітня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Військовослужбовці Об’єднаних сил за допомогою чергових вогневих засобів вжили вичерпних заходів впливу на окупаційні підрозділи. У свою чергу наші воїни встановили дотримання режиму “тиші” на українській землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.