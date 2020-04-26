ООС: бойовики 16 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Упродовж 25 квітня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Військовослужбовці Об’єднаних сил за допомогою чергових вогневих засобів вжили вичерпних заходів впливу на окупаційні підрозділи. У свою чергу наші воїни встановили дотримання режиму “тиші” на українській землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Дванадцять порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
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- Російські збройні формування тричі обстріляли наших захисників в районі Авдіївки, випустивши 12 мін 120-го калібру та 9 мін з 82 мм мінометів, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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- Підрозділи Об’єднаних сил неподалік Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Опитного та Водяного противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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- Поруч з Лебединським наші воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Пісок зі станкового протитанкового гранатомета.
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- З настанням темряви ворог випустив 24 міни 120 калібру по околицях Широкиного, а по наших позиціях неподалік Водяного застосував 82 мм міномети — 46 мін.
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“На усі обстріли Об’єднані сили дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну активність”, — повідомили у пресцентрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:
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- збройні формування Російської Федерації зі 120 мм мінометів обстріляли наших військовослужбовців біля Новоолександрівки та Попасної, використавши 29 мін, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших позиціях поруч з Оріховим.
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- Опорні пункти Об’єднаних сил поруч з Кримським окупанти обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення.
“Злочинні та нахабні дії російських окупантів вздовж лінії розмежування на Донбасі безкарними не залишилися — вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Усі спроби загарбників за допомогою зброї дестабілізувати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників”, — йдеться у повідомленні.
У штабі додали, що За даними розвідки Об’єднаних сил, 25 квітня українські військовослужбовці, що вели оборонні дії, знищили чотирьох окупантів та ще п’ятьох поранили.
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Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські найманці уже двічі порушили режим припинення вогню. Противник з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Лебединського, а з зенітної установки ЗУ-23-2 — поруч з Широкиним.
“У відповідь на порушення українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За поточну добу втрат серед українських захисників немає”, — повідомили військовослужбовці.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.