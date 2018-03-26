Пожежа у торговому центрі у Харкові: евакуювали більше 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Харкові сталась пожежа у дев’ятиповерховому торгівельному центрі “Будинок торгівлі центральний”, що на вул. Суздальські ряди. Як повідомили УНН рятувальники, із приміщень 4-го, 5-го та 6-го поверхів назовні було виведено 31 особу.
"... у торгівельному закладі на сходах 2-го поверху горіли силові кабелі на площі 2 кв.м., а також електрощитова у підвалі на площі 3 кв.м. Горіння полімерних матеріалів виділяло велику кількість небезпечного диму. Адміністрації закладу вдалось вивести більшість відвідувачів та робітників на свіже повітря до прибуття рятувальників, але дехто все ж залишився на верхніх поверхах будівлі. Через дим люди втратили орієнтацію, не могли самостійно знайти вихід та задихались", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС відзначили, що, зважаючи на небезпеку отруєння людей продуктами горіння, рятувальники негайно організували їх евакуацію газодимозахисною службою.
"...з приміщень 4-го, 5-го та 6-го поверхів назовні було виведено 31 особу", - йдеться у повідомленні.
Пожежу ліквідували за допомогою вогнегасників.
"Завдяки оперативним діям рятувальників та адміністрації торгівельного центру вдалось уникнути загиблих та постраждалих. Ймовірна причина загоряння наразі встановлюється", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, на місці пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово виявили 64 тіла, опізнані 15 загиблих. Серед загиблих є діти, десятки людей оголошені зниклими без вісті.
У консульстві Новосибірська повідомили, що серед загиблих в результаті пожежі немає іноземців, зокрема громадян України. Крім того, за інформацією українських представників, з 44 осіб, які постраждали і перебувають у лікарні, українців теж немає.