Пожежа у польському хостелі з українцями: у МЗС повідомили деталі

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Громадяни України не постраждали внаслідок пожежі, що сталася на вихідних у хостелі в Польщі. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"За повідомленням Генерального консульства України в Кракові, 4 липня в робітничому готелі, де проживали українці, в Погожицах (близько міста Хшанув) сталася пожежа. За даними консульської установи, громадяни України внаслідок пожежі не постраждали", - повідомив Погорельцев.

Очільник ДКС підкреслив, що дана справа перебуває на контролі Генконсульства України в Кракові.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомили про те, що у Польщі, у місті Погожице, поблизу Хшанува, двоє поляків підозрюються у підпалі хостелу, де жили українці.

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