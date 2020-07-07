Пожар в польском хостеле с украинцами: в МИД сообщили детали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Граждане Украины не пострадали в результате пожара, произошедшего на выходных в хостеле в Польше. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"По сообщению Генерального консульства Украины в Кракове, 4 июля в рабочем отеле, где проживали украинцы, в Погожицах (около города Хшанув) произошел пожар. По данным консульского учреждения, граждане Украины в результате пожара не пострадали", - сообщил Погорельцев.
Глава ДКС подчеркнул, что данное дело находится на контроле Генконсульства Украины в Кракове.
Напомним, ранее польские СМИ сообщили о том, что в Польше, в городе Погожице, вблизи Хшанува, двое поляков подозреваются в поджоге хостела, где жили украинцы.