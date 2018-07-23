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Powerball: американець зірвав лотерейний куш розміром в 150 млн доларів

Київ • УНН

 • 9156 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Житель американського штату Орегон виграв 150 млн дол. у лотерею Powerball, передає УНН з посиланням на UPI.

Щасливий лотерейний білет припадав пилом у кошику американця близько двох тижнів.

"Коли продавець повідомив, що мій виграш становить понад 600 дол. і відправив мене в головний офіс лотерейного оператора, я подумав: "Це непогано, куплю якийсь подарунок своїй дружині". Але коли я почув суму в 150 млн дол., я розгубився", - розповів переможець, при цьому не уточнивши, на що планує витратити виграш.

Нагадаємо, українська лотерея "Лото-Забава" б'є історичні рекорди. За перші півроку завдяки цій лотереї мільйонерами стали вже 18 українців, що майже в два рази більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Один з останніх щасливчиків-мільйонерів придбав свій лотерейний білет в мережі Інтернет на офіційному сайті "М.С.Л.", витративши всього 20 грн.

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