Powerball: американец сорвал лотерейный куш размером в 150 млн долларов

Счастливый лотерейный билет пылился в кошелке американца порядка двух недель.

“Когда продавец сообщил, что мой выигрыш составляет свыше 600 долл. и отправил меня в главный офис лотерейного оператора, я подумал: "Это неплохо, куплю какой-то подарок своей жене". Но когда я услышал сумму в 150 млн долл., я растерялся”, — рассказал победитель, при этом не уточнив, на что планирует потратить выигрыш.

Напомним, украинская лотерея “Лото-Забава” бьет исторические рекорды. За первые полгода благодаря этой лотерее миллионерами стали уже 18 украинцев, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Один из последних счастливчиков-миллионеров приобрел свой лотерейный билет в сети Интернет на официальном сайте “М.С.Л.”, потратив всего 20 грн.