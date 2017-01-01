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Повстанці в Сирії звинуватили Дамаск у порушенні перемир'я

Повстанці в Сирії звинуватили Дамаск у порушенні перемир'я

Київ • УНН

 • 7354 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Повстанці заявили, що будуть вважати режим припинення вогню, встановлений в Сирії за посередництва Росії, Туреччини та Ірану, “недійсним”, якщо порушення з боку урядових сил Дамаска і їх союзників продовжаться, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Триваючі порушення з боку режиму, бомбардування і спроби атакувати області, які перебувають під контролем революційних угруповань, призведуть до того, що угода втратить законну силу”, — йдеться в повідомленні.

У ньому також стверджується, що урядові сили і повстанці, по всій ймовірності, підписали дві різні версії угоди про встановлення перемир’я, різняться між собою за “ряду ключових і суттєвих пунктів, які не можуть підлягати обговоренню”.

Конкретної інформації про те, в чому полягають дані розбіжності, немає.

Українські Національні Новини

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