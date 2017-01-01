Повстанці в Сирії звинуватили Дамаск у порушенні перемир'я

“Триваючі порушення з боку режиму, бомбардування і спроби атакувати області, які перебувають під контролем революційних угруповань, призведуть до того, що угода втратить законну силу”, — йдеться в повідомленні.

У ньому також стверджується, що урядові сили і повстанці, по всій ймовірності, підписали дві різні версії угоди про встановлення перемир’я, різняться між собою за “ряду ключових і суттєвих пунктів, які не можуть підлягати обговоренню”.

Конкретної інформації про те, в чому полягають дані розбіжності, немає.