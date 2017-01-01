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Повстанцы в Сирии обвинили Дамаск в нарушении перемирия

Повстанцы в Сирии обвинили Дамаск в нарушении перемирия

Киев • УНН

 • 7354 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Повстанцы заявили, что будут считать режим прекращения огня, установленный в Сирии при посредничестве России, Турции и Ирана, "недействительным", если нарушения со стороны правительственных сил Дамаска и их союзников продолжатся, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Продолжающиеся нарушения со стороны режима, бомбардировки и попытки атаковать области, которые находятся под контролем революционных группировок, приведут к тому, что соглашение потеряет законную силу", - говорится в сообщении.

В нем также утверждается, что правительственные силы и повстанцы, по всей вероятности, подписали две различные версии соглашения об установлении перемирия, которые различаются между собой по "ряду ключевых и существенных пунктов, которые не могут подлежать обсуждению".

Конкретной информации о том, в чем заключаются данные разногласия, нет.

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