Поворозник пішов з поста, щоб забезпечити незалежне розслідування, – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник попросив про відсторонення, щоб забезпечити незалежне розслідування. Таку думку на своєму Facebook висловив політичний експерт Віктор Таран.
“Читаю у новинах, що Поворозник попросив у Кличка відсторонити себе з посади першого заступника голови КМДА на час слідства. Хороша і правильна ініціатива, коли треба детально розібратись у цій неоднозначній ситуації”, — зазначив політолог.
На його думку, таким кроком чиновник, по-перше, довів, що за посаду не тримається, і що репутація йому важливіше за будь-які крісла. Що є гарним прикладом для інших наших можновладців.
“По-друге — Поворозник продемонстрував, що не впливатиме на слідство. Пішов з посади, щоб забезпечити незалежне розслідування. І це доводить його зацікавленість в тому, щоб якомога швидше поставити публічні крапки над „і“ в цій історії. А також говорить про те, що він впевнений в своїй правоті”, — констатував Віктор Таран.
Нагадаємо, раніше Микола Поворозник заявив про провокацію та зажадав негайного розслідування безпідставних звинувачень у хабарництві. Натомість сам він навів документальне підтвердження того, що не є підозрюваним у справі — його викликають до Нацполіції як свідка.