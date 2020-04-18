Поворозник пішов з поста, щоб забезпечити незалежне розслідування, – експерт

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник попросив про відсторонення, щоб забезпечити незалежне розслідування. Таку думку на своєму Facebook висловив політичний експерт Віктор Таран.

“Читаю у новинах, що Поворозник попросив у Кличка відсторонити себе з посади першого заступника голови КМДА на час слідства. Хороша і правильна ініціатива, коли треба детально розібратись у цій неоднозначній ситуації”, — зазначив політолог.

На його думку, таким кроком чиновник, по-перше, довів, що за посаду не тримається, і що репутація йому важливіше за будь-які крісла. Що є гарним прикладом для інших наших можновладців.

“По-друге — Поворозник продемонстрував, що не впливатиме на слідство. Пішов з посади, щоб забезпечити незалежне розслідування. І це доводить його зацікавленість в тому, щоб якомога швидше поставити публічні крапки над „і“ в цій історії. А також говорить про те, що він впевнений в своїй правоті”, — констатував Віктор Таран.

Нагадаємо, раніше Микола Поворозник заявив про провокацію та зажадав негайного розслідування безпідставних звинувачень у хабарництві. Натомість сам він навів документальне підтвердження того, що не є підозрюваним у справі — його викликають до Нацполіції як свідка.

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