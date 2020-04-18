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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 91254 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103854 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129842 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 122093 просмотра

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Поворозник ушел с поста, чтобы обеспечить независимое расследование, - эксперт

Поворозник ушел с поста, чтобы обеспечить независимое расследование, - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник попросил об отстранении, чтобы обеспечить независимое расследование. Такое мнение на своем Facebook высказал политический эксперт Виктор Таран.

"Читаю в новостях, что Поворозник попросил у Кличко отстранить себя от должности первого заместителя председателя КГГА на время следствия. Хорошая и правильная инициатива, когда нужно детально разобраться в этой неоднозначной ситуации", - отметил политолог.

По его мнению, таким шагом чиновник, во-первых, доказал, что за должность не держится, и репутация для него важнее любых кресла. Что является хорошим примером для других наших чиновников.

"Во-вторых - Поворозник продемонстрировал, что не будет влиять на следствие. Ушел с должности, чтобы обеспечить независимое расследование. И это доказывает его заинтересованность в том, чтобы как можно скорее поставить публичные точки над "і" в этой истории. А также говорит о том, что он уверен в своей правоте", - констатировал Виктор Таран.

Напомним, ранее Николай Поворозник заявил о провокации и потребовал немедленного расследования необоснованных обвинений во взяточничестве. Сам же он привел документальное подтверждение того, что не является подозреваемым по делу - его вызывают в Нацполиции качестве свидетеля.

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