Поворозник ушел с поста, чтобы обеспечить независимое расследование, - эксперт

"Читаю в новостях, что Поворозник попросил у Кличко отстранить себя от должности первого заместителя председателя КГГА на время следствия. Хорошая и правильная инициатива, когда нужно детально разобраться в этой неоднозначной ситуации", - отметил политолог.

По его мнению, таким шагом чиновник, во-первых, доказал, что за должность не держится, и репутация для него важнее любых кресла. Что является хорошим примером для других наших чиновников.

"Во-вторых - Поворозник продемонстрировал, что не будет влиять на следствие. Ушел с должности, чтобы обеспечить независимое расследование. И это доказывает его заинтересованность в том, чтобы как можно скорее поставить публичные точки над "і" в этой истории. А также говорит о том, что он уверен в своей правоте", - констатировал Виктор Таран.

Напомним, ранее Николай Поворозник заявил о провокации и потребовал немедленного расследования необоснованных обвинений во взяточничестве. Сам же он привел документальное подтверждение того, что не является подозреваемым по делу - его вызывают в Нацполиции качестве свидетеля.