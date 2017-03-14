Повноваження Антимонопольного комітету буде збільшено - Ю.Терентьєв
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Україні з серпня почне діяти закон "про державну допомогу, який суттєво збільшиться функції Антимонопольного комітету. Про це на сьогоднішньому відкритому засіданні АМКУ заявив його голова Юрій Терентьєв, передає кореспондент УНН.
"З серпня 2017 року в Україні почне ефективно працювати закон "Про державну допомогу". Фактично цей закон прийнятий на виконання впровадження дієвої системи моніторингу і контролю державної допомоги і також є зобов'язанням України за договором про Асоціацію з Європейським Союзом", - сказав Ю.Терентьєв.
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Він додав, що Антимонопольний комітет набуде додаткових функцій і стане органом по моніторингу і контролю державної допомоги.
"У 2016 році був реалізований проект про процедури державної допомоги в енергетичній сфері, оскільки Україна, підписавши угоду про членство в Європейському енергетичному співтоваристві, взяла на себе зобов'язання по застосуванню європейських стандартів конкурентного права", - зазначив Ю.Терентьєв.
Він уточнив, що з серпня 2017 року "діяльність АМКУ суттєво зміниться і інтенсифікація в цій галузі".