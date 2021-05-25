Повний курс вакцинації від COVID-19 в Україні пройшли вже 86 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 86 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,068 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 14 тисяч, в основному - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них отримали 1 дозу – 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 068 195 щеплень", - сказано у повідомленні МОЗ.
Деталі
14 056 людей щеплено проти COVID-19 за добу 24 травня 2021 року. Одну дозу отримали 3 618 людей, повністю імунізовані - 10 438 людини. Протягом доби працювали: 255 мобільних бригад, 343 пункти щеплення.
Станом на 25 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.
До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.
В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням останніх поставок 18 травня).