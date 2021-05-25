Полный курс вакцинации от COVID-19 в Украине прошли уже 86 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 86 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,068 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 14 тысяч, в основном - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С начала прививочной кампании привито 981 972 человека, из них получили 1 дозу - 981 970 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 86 225 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 068 195 прививок", - говорится в сообщении Минздрава.
Детали
14 056 человек привито против COVID-19 за сутки 24 мая 2021 года. Одну дозу получили 3618 человек полностью иммунизированы - 10 438 человека. В течение суток работали 255 мобильных бригад, 343 пункты прививки.
По состоянию на 25 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca / Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.
В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом последних поставок 18 мая).