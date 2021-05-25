Полный курс вакцинации от COVID-19 в Украине прошли уже 86 тысяч человек

КИЕВ. 25 мая. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 86 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,068 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 14 тысяч, в основном - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.