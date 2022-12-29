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Повітряні сили: рф атакує крилатими ракетами, спостерігається висока активність тактичної авіації

Повітряні сили: рф атакує крилатими ракетами, спостерігається висока активність тактичної авіації

Київ • УНН

 • 286245 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Цитата

«Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів», - йдеться у повідомленні.

Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.

«Робота протиповітряної оборони можлива по всій території держави.
Залишайтесь в укритті!», - додали військові.

Додамо

Повідомляється про работу ППО у багатьох областях. У Києві уламки збитої ракети впали на приватний будинок.

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