Повітряні сили: рф атакує крилатими ракетами, спостерігається висока активність тактичної авіації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.
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«Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів», - йдеться у повідомленні.
Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.
«Робота протиповітряної оборони можлива по всій території держави.
Залишайтесь в укритті!», - додали військові.
Додамо
Повідомляється про работу ППО у багатьох областях. У Києві уламки збитої ракети впали на приватний будинок.