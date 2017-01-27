Повітряні Сили недоотримали майже мільярд грн з держоборонзамовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Повітряні Сили України минулого 2016 року недоотримали майже один мільярд гривень на ремонт і модернізацію авіаційної техніки, які були закладені в державний бюджет. Про це повідомляє Народна армія, передає УНН.
Як зазначається у повідомленні, для потреб вартових неба в державному бюджеті на 2016-й було передбачено рекордну суму: майже 3,5 млрд грн, із них близько 2,2 млрд — це кошти на відновлення й підтримання справності авіаційної техніки.
Однак, як зазначають у повідомленні, виконати план технічного підсилення ПС ЗСУ 2016 року вдалося менше ніж наполовину. Наприкінці 2016-го в Міноборони повідомили, що через відсутність закону про спецконфіскацію Збройні Сили недоотримали 3,6 млрд грн. Із них 2,2 млрд — це гроші, які було спрямовано на закупівлю та модернізацію озброєння й техніки. Власне, через те й не було виконано заплановане державне оборонне замовлення.
“Ми не отримали значну частину запланованих коштів...Однак від української промисловості багато з необхідного Повітряні Сили таки одержали. Зокрема, у бригади тактичної авіації надійшло з авіаремонтних заводів “Укроборонпрому” 22 літальних апарати (вісім із них модернізовані), а також 27 відремонтованих і два модернізовані авіаційні двигуни",- розповів головний інженер авіації Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Петро Скоренький.
Нагадаємо, у 2017 році, згідно з держзамовленням, планується закупівля для Збройних сил України понад 3,5 млн боєприпасів і набоїв різного призначення і майже 12 тис. зразків озброєння та техніки.