Воздушные Силы недополучили почти миллиард грн с гособоронзаказа

Как отмечается в сообщении, для нужд стражей неба в государственном бюджете на 2016-й была предусмотрена рекордная сумма: почти 3,5 млрд грн, из них около 2,2 млрд - это средства на восстановление и поддержание исправности авиационной техники.

Однако, как отмечается в сообщении, выполнить план технического усиления ВС ВСУ 2016 удалось меньше чем наполовину. В конце 2016-го в Минобороны сообщили, что из-за отсутствия закона о спецконфискации Вооруженные Силы недополучили 3,6 млрд грн. Из них 2,2 млрд - это деньги, которые были направлены на закупку и модернизацию вооружения и техники. Собственно, поэтому и не был выполнен запланированный государственный оборонный заказ.

"Мы не получили значительную часть запланированных средств... Однако от украинской промышленности много необходимого Воздушные Силы таки получили. В частности, в бригады тактической авиации поступило из авиаремонтных заводов "Укроборонпрома" 22 летательных аппарата (восемь из них модернизированы), а также 27 отремонтированных и два модернизированных авиационных двигателя", - рассказал главный инженер авиации Воздушных Сил ВС Украины генерал-майор Петр Скоренький.

Напомним, в 2017 году, согласно госзаказу, планируется закупка для Вооруженных сил Украины более 3,5 млн боеприпасов и патронов различного назначения и почти 12 тыс. образцов вооружения и техники.