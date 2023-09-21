Повітряна тривога шириться Україною: ОП закликає не ігнорувати
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Повітряна тривога охоплює поступово території Україні. Існує ракетна небезпека. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликає не ігнорувати сирену, пише УНН.
Цитата
"Не ігноруйте тривогу, подбайте про безпеку", - йдеться у повідомленні.
Водночас, мер Києва Віталій Кличко зазначає, що, ймовірно, є заргроза повторного ракетного удару.
Доповнення
Вночі ворог атакував Україну ракетами, унаслідок чого у декількох районах України пролунали вибухи.