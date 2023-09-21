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Повітряна тривога шириться Україною: ОП закликає не ігнорувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Повітряна тривога охоплює поступово території Україні. Існує ракетна небезпека. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликає не ігнорувати сирену, пише УНН.

Цитата 

"Не ігноруйте тривогу, подбайте про безпеку", - йдеться у повідомленні.

Водночас, мер Києва Віталій Кличко зазначає, що, ймовірно, є заргроза повторного ракетного удару.

Доповнення

Вночі ворог атакував Україну ракетами, унаслідок чого у декількох районах України пролунали вибухи. 

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