Воздушная тревога распространяется по Украине: ОП призывает не игнорировать
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Воздушная тревога охватывает постепенно территории Украины. Существует ракетная опасность. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призывает не игнорировать сирену, пишет УНН.
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"Не игнорируйте тревогу, позаботьтесь о безопасности", - говорится в сообщении.
В то же время, мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что, вероятно, есть угроза повторного ракетного удара.
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Ночью враг атаковал Украину ракетами, в результате чего в нескольких районах Украины прогремели взрывы.