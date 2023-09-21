Воздушная тревога распространяется по Украине: ОП призывает не игнорировать

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Воздушная тревога охватывает постепенно территории Украины. Существует ракетная опасность. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призывает не игнорировать сирену, пишет УНН.

Цитата 

"Не игнорируйте тревогу, позаботьтесь о безопасности", - говорится в сообщении.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что, вероятно, есть угроза повторного ракетного удара.

Дополнение

Ночью враг атаковал Украину ракетами, в результате чего в нескольких районах Украины прогремели взрывы. 

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