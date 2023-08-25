Повідомлення про вибух на Кіровоградщині: спецслужби не виявили наслідків надзвичайних подій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На Кіровоградщині у ніч на 25 серпня правоохоронці та рятувальники обстежили область після повідомлень про гучний вибух в області, наслідків надзвичайних подій не виявили. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Цитата
“Друзі, стосовно ваших хвилювань і дописів в мережах про почутий багатьма звук вибуху. Наразі наслідків надзвичайних подій не виявлено”, - написав очільник ОВА у Telegram.
За його словами, чергові екіпажі патрульної поліції та ДСНС вночі обстежили регіон.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, у Кіровоградській обласній військовій адміністрації ввечері 24 серпня повідомили про вибух та закликали мешканців регіону не панікувати через це.