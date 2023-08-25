Сообщение о взрыве на Кировоградщине: спецслужбы не обнаружили последствий чрезвычайных событий

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19:26 • 26909 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 79613 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102848 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103470 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 95693 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87436 просмотра

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13 марта, 06:36 • 108663 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. На Кировоградщине в ночь на 25 августа правоохранители и спасатели обследовали область после сообщений о громком взрыве в области, последствий чрезвычайных событий не обнаружили. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Цитата

“Друзья, относительно ваших волнений и сообщений в сетях об услышанном многими звуке взрыва. Сейчас последствий чрезвычайных событий не обнаружено”, - написал глава ОВА в Telegram.

По его словам, дежурные экипажи патрульной полиции и ГСЧС ночью обследовали регион.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, в Кировоградской областной военной администрации вечером 24 августа сообщили о взрыве и призвали жителей региона не паниковать из-за этого.

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