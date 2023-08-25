Сообщение о взрыве на Кировоградщине: спецслужбы не обнаружили последствий чрезвычайных событий
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На Кировоградщине в ночь на 25 августа правоохранители и спасатели обследовали область после сообщений о громком взрыве в области, последствий чрезвычайных событий не обнаружили. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
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“Друзья, относительно ваших волнений и сообщений в сетях об услышанном многими звуке взрыва. Сейчас последствий чрезвычайных событий не обнаружено”, - написал глава ОВА в Telegram.
По его словам, дежурные экипажи патрульной полиции и ГСЧС ночью обследовали регион.
Напомним
Как ранее сообщал УНН, в Кировоградской областной военной администрации вечером 24 августа сообщили о взрыве и призвали жителей региона не паниковать из-за этого.