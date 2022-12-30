Поваленого лідера М'янми Су Чжі засудили до 33 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Повалений лідер М'янми Аун Сан Су Чжі була засуджена ще до семи років ув'язнення. В п'ятницю закінчилася довга серія судових процесів над нею, і тепер нобелівському лауреату загрожує понад три десятиліття за ґратами. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.
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77-річну Су Чжі, військовополонену після торішнього перевороту, було засуджено за всіма звинуваченнями, висунутими проти неї, від корупції до незаконного зберігання рацій та порушення обмежень Covid.
У п'ятницю вона була ув'язнена на сім років за п'ятьма пунктами звинувачення в корупції, пов'язаних із наймом, обслуговуванням та купівлею вертольота для міністра уряду, якою вона нібито завдала «збитку державі».
Су Чжі, засуджена загалом до 33 років після 18 місяців судового розгляду, який правозахисні групи назвали фіктивним.
«Усі її справи завершені, і проти неї більше немає звинувачень», - сказало джерело, яке побажало залишитися неназваним.
Джерело повідомило, що колишній президент М'янми Він М'їнт, якого звинувачували разом із Су Чжі на останньому судовому процесі, отримав такий же вирок, додавши, що обоє вони подадуть апеляції.
Сполучені Штати та Європейський Союз засудили вирок Су Чжі, а Вашингтон зажадав її негайного звільнення.
"Винесення воєнним режимом Бірми остаточного вироку державному радникові Аун Сан Су Чжі є образою справедливості та верховенства закону", - заявив представник Держдепартаменту у Вашингтоні.
ЄС заявив, що судові процеси над нею були політично вмотивованими, а також розкритикував вирок Він М'їнту.
"Ці судові процеси проводилися без дотримання належної правової процедури або необхідних юридичних гарантій і є явною спробою виключити демократично обраних лідерів із політичного життя", - заявив представник ЄС у Брюсселі.
Минулого тижня Рада Безпеки ООН закликала хунту звільнити Су Чжі у своїй першій резолюції щодо М'янми після перевороту.
Це був рідкісний момент відносної єдності Ради після того, як постійні члени та союзники хунти Китай та росія утрималися від голосування.
Раніше
Військові заявили про широкомасштабне шахрайство на виборах у листопаді 2020 року, на яких нищівну перемогу здобула Національна ліга за демократію Су Чжі.