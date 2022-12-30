Свергнутого лидера Мьянмы Су Чжи приговорили к 33 годам тюрьмы

Детали

77-летняя Су Чжи, военнопленная после прошлогоднего переворота, была осуждена по всем обвинениям, выдвинутым против нее, от коррупции до незаконного хранения раций и нарушения ограничений Covid.

В пятницу она была заключена на семь лет по пяти пунктам обвинения в коррупции, связанных с наймом, обслуживанием и покупкой вертолета для министра правительства, которой она якобы нанесла «ущерб государству».

Су Чжи, осужденная в общей сложности к 33 годам после 18 месяцев судебного разбирательства, которое правозащитные группы назвали фиктивным.

«Все ее дела завершены, и против нее больше нет обвинений», – сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

Источник сообщил, что бывший президент Мьянмы Вин Мьинт, обвиняемый вместе с Су Чжи на последнем судебном процессе, получил такой же приговор, добавив, что оба они подадут апелляции.

Соединенные Штаты и Европейский Союз осудили приговор Су Чжи, а Вашингтон потребовал ее немедленного освобождения.

"Вынесение военным режимом Бирмы окончательного приговора государственному советнику Аун Сан Су Чжи является оскорблением справедливости и верховенства закона", - заявил представитель Госдепартамента в Вашингтоне.

ЕС заявил, что судебные процессы над ней были политически мотивированными, а также раскритиковал приговор Вин Мьинту.

"Данные судебные процессы проводились без соблюдения надлежащей правовой процедуры или необходимых юридических гарантий и являются явной попыткой исключить демократически избранных лидеров из политической жизни", - заявил представитель ЕС в Брюсселе.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН призвал хунту освободить Су Чжи в своей первой резолюции по Мьянме после переворота. Это был редкий момент относительного единства Совета после того, как постоянные члены и союзники хунты Китай и россия воздержались от голосования.

Ранее

Военные заявили о широкомасштабном мошенничестве на выборах в ноябре 2020 года, на которых сокрушительную победу одержала Национальная лига за демократию Су Чжи.