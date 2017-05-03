Постамент від пам'ятника Леніну в столиці прикрасили розмарином та м'ятою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На місці пам'ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка у столиці в середу відкриють тимчасову інсталяцію "Ритуал природи" мексиканського митця Іси Каррільйо, під час якої кам'яний п'єдестал монументу вкриють живі рослини розмарину та м'яти. Про це йдеться у повідомленні фонду "Ізоляція" у Facebook, передає УНН.
"У середу, 3 травня, о 18:00 на постаменті колишнього пам'ятника Леніну в Києві фонд "Ізоляція" відкриє тимчасову інсталяцію мексиканської мисткині Іси Каррільйо "Ритуал природи". Кам'яний п'єдестал монументу вкриють живими рослинами розмарину та м'яти. Мистецька інтервенція є частиною проекту "Суспільна угода 2017" фонду "Ізоляція", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ідея проекту "Ритуал природи" полягає у зверненні до цілющих сил природи.
"Іса Каррільйо пропонує нейтралізувати ідеологічну напругу навколо вакантного постаменту за допомогою ритуалу природи – а саме "захоплення" монументу рослинами. З одного боку, м’ята і розмарин замаскують кам’яну колону, з другого – ніби очистять місце, що асоціюється не тільки з радянським лідером, але й з шибеницею, яка знаходилася тут у часи німецької окупації", - додали організатори.
Загалом художниця пропонує городянам використати зелену колону як привід для пошуків внутрішньої гармонії та своєрідний об’єкт для медитації. Наприкінці проекту рослини будуть роздані всім охочим, повідомили у фонді.
Монтаж інсталяції тривав ще у вівторок - його прикрашали зеленими рослинами. Як зазначається, йдеться про систему вертикального озеленення колони з автоматичним поливом.
Під час відкриття організатори пообіцяли розповідь про терапевтичні властивості розмарину й м'яти та про міфи та легенди, що їх оточують.
Нагадаємо, раніше на місці поваленого пам’ятника Леніну відкрили тимчасову інсталяцію іранського митця Махмуда Бакші "Безкінечне святкування".