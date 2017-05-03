Постамент от памятника Ленину в столице украсили розмарином и мятой

"В среду, 3 мая, в 18:00 на постаменте бывшего памятника Ленину в Киеве фонд "Изоляция" откроет временную инсталляцию мексиканской художницы Исы Каррильо "Ритуал природы". Каменный пьедестал монумента покроют живыми растениями розмарина и мяты. Художественная интервенция является частью проекта "Общественная соглашение 2017" фонда "Изоляция", - говорится в сообщении.

Указано, что идея проекта "Ритуал природы" заключается в обращении к целительным силам природы.

"Иса Каррильо предлагает нейтрализовать идеологическую напряженность вокруг вакантного постамента с помощью ритуала природы - а именно "захват" монумента растениями. С одной стороны, мята и розмарин замаскируют каменную колонну, с другой - как бы очистят место, что ассоциируется не только с советским лидером, но и с виселицей, которая находилась здесь во времена немецкой оккупации", - добавили организаторы.

В общем художница предлагает горожанам использовать зеленую колонну как повод для поисков внутренней гармонии и своеобразный объект для медитации. В конце проекта растения будут розданы всем желающим, сообщили в фонде.

Монтаж инсталляции продолжался еще во вторник - его украшали зелеными растениями. Как отмечается, речь идет о системе вертикального озеленения колонны с автоматическим поливом.

Во время открытия организаторы пообещали рассказ о терапевтических свойствах розмарина и мяты и о мифах и легендах, которые их окружают.

Напомним, ранее на месте свергнутого памятника Ленину открыли временную инсталляцию иранского художника Махмуда Бакши "Бесконечное празднование".