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Постачальник Toshiba через суд відібрав у благодійного фонду більше 2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Господарський суд міста Києва задовольнив позов товариства з обмеженою відповідальністю “УМТ+” та стягнув на користь товариства з благодійного фонду “Дитяча лікарня майбутнього” 2 млн 078 тис 553 грн, передає УНН з посиланням на ухвалу суду.

Постачальник Toshiba через суд відібрав у благодійного фонду більше 2 млн грн

Зазначається, що між ТОВ “УМТ+” та Благодійним фондом “Дитяча лікарня майбутнього” було укладено договір про поставку медичного обладнання, згідно з яким ТОВ “УМТ+” забов'язується протягом вказаного у договорі часу поставити протестоване відновлене медичне діагностичне устаткування марки Toshiba (Aquilion Prime 160-зрізовий комп’ютерний томограф TSX-302A/1C, виготовлене не раніше 2011 року), а благодійний фонд, відповідно, оплатити це устаткування.

Згідно з договором, повна вартість устаткування становила 12 млн 050 тис 548 грн.

Компанія “УМТ+” постачала обладнання частинами і мала поставити його протягом 90 робочих днів з моменту підписання договору.

Позивач заявив, що поставив обладнання вчасно, однак неоплаченною йому залишилась вартість устаткування на суму 2 млн 078 тис 553 грн.

Однак до Господарського суду міста Києва через відділ діловодства надійшла зустрічна позовна заява Благодійного фонду “Дитяча лікарня майбутнього” до Товариства з обмеженою відповідальністю “УМТ+” про стягнення 527 613,83 грн пені за несвоєчасну поставку товару.

Врахувавши всі доводи сторін, Господарський суд міста Києва задовольнив позов Товариства з обмеженою відповідальністю “УМТ+” та стягнув на користь товариства з Благодійного фонду “Дитяча лікарня майбутнього” 2 млн 078 тис 553 грн. У задоволенні зустрічного позову благодійного фонду було відмовлено.

“Стягнути з Благодійного фонду „Дитяча лікарня майбутнього“ на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „УМТ+“ 2 млн 078 тис 553 грн грн. 06 коп. — основного боргу, 14 272 грн 27 коп. — пені, 44 932 грн 77 коп. — 3% річних, 545 317 грн 01 коп. — інфляційних втрат, 40 246 грн 13 коп. — судового збору. В іншій частині в задоволенні первісного позову відмовити. В задоволенні зустрічного позову відмовити повністю”, — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, столичні правоохоронці викрили схему закупівлі старого медобладнання під виглядом нового.

Наразі слідчим шляхом перевіряється інформація про порушення посадовими особами ТОВ “УМТ+” , ПрАТ “УМТ”, ТОВ “Медторг”, ПП “НВО “ДІКСІОН Україна”, а також посадовцями обласних департаментів охорони здоров’я вимог чинного законодавства України.

За даними слідства, зазначені комерційні структури імпортували на територію України медичне обладнання, яке згодом продавали за значно завищеними цінами.

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