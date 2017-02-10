Поставщик Toshiba через суд отобрал у благотворительного фонда более 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск общества с ограниченной ответственностью "УМТ +" и взыскал в пользу общества с благотворительного фонда "Детская больница будущего" 2 млн 078 тыс 553 грн, передает УНН со ссылкой на решение суда .
Отмечается, что между ООО "УМТ +" и Благотворительным фондом "Детская больница будущего" был заключен договор о поставке медицинского оборудования, согласно которому ООО "УМТ +" обязуется в течение указанного в договоре времени поставить протестированное восстановленное медицинское диагностическое оборудование марки Toshiba ( Aquilion Prime 160-срезовый компьютерный томограф TSX-302A / 1C, изготовленный не раньше 2011 года), а благотворительный фонд, соответственно, оплатить это оборудование.
Согласно договору, полная стоимость оборудования составила 12 млн 050 тыс 548 грн.
Компания "УМТ +" поставляла оборудование частями и должна была поставить его в течение 90 рабочих дней с момента подписания договора.
Истец заявил, что поставил оборудование вовремя, однако неоплаченным ему осталась стоимость оборудования на сумму 2 млн 078 тыс 553 грн.
Однако в Хозяйственный суд города Киева через отдел делопроизводства поступило встречное исковое заявление Благотворительного фонда "Детская больница будущего" к Обществу с ограниченной ответственностью "УМТ +" о взыскании 527 613,83 грн пени за несвоевременную поставку товара.
Учитывая все доводы сторон, Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Общества с ограниченной ответственностью "УМТ +" и взыскал в пользу общества с Благотворительного фонда "Детская больница будущего" 2 млн 078 тыс 553 грн. В удовлетворении встречного иска благотворительному фонду было отказано.
"Взыскать с Благотворительного фонда" Детская больница будущего "в пользу Общества с ограниченной ответственностью" УМТ + "2 млн 078 тыс 553 грн грн. 06 коп. - основного долга, 14 272 грн 27 коп. - Пени, 44 932 грн 77 коп. - 3% годовых, 545317 грн 01 коп. - инфляционных потерь, 40246 грн 13 коп. - судебного сбора. В другой части в удовлетворении первоначального иска отказать. В удовлетворении встречного иска отказать полностью ", - говорится в решении суда.
Напомним, столичные правоохранители разоблачили схему закупки старого оборудование под видом нового.
Следственным путем проверяется информация о нарушении должностными лицами ООО "УМТ +", ЧАО "УМТ", ООО "Медторг", ЧП "НПО" ДИКСИОН Украина ", а также должностными лицами областных департаментов здравоохранения требований действующего законодательства Украины.
По данным следствия, указанные коммерческие структуры импортировали на территорию Украины медицинское оборудование, которое впоследствии продавали по значительно завышенным ценам.