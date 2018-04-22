Посперечались через Росію: у Литві естонець побив українця
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Литві в місті Каунас житель Естонії та громадянин України побилися після суперечки про російсько-українських відносинах. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Генеральну прокуратуру Литви, передає УНН.
Як пише видання, інцидент стався в барі в центрі Каунаса. Чоловіки обговорювали відносини України з Росією, а коли думки розійшлися, вийшли з бару, після чого естонець повалив українця на землю і почав його бити. Постраждалого українського громадянина доставили в лікарню, він відбувся легкими травмами.
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Пізніше житель Естонії вибачився за те, що сталося. Побитий українець, в свою чергу, заявив, що не має до нападника претензій і попросив припинити досудове розслідування.