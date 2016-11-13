Посольство США в Афганістані закрили через атаки на військову базу — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Посольство США в Афганістані закривають після атаки на німецьке консульство і американську військову базу. Про це повідомляє ABC News з посиланням на посольство США, передає УНН.
Зазначається, що посольство в Кабулі буде закрито в неділю, 13 листопада, через “планове сервісне обслуговування” як тимчасовий запобіжний захід.
Видання повідомляє, що посольство США в Афганістані закрили після атаки на німецьке консульство та американську військову базу.
Нагадаємо, 12 листопада у результаті вибуху на військовій базі Баграм, що належить США і коаліції в Афганістані загинули три людини, ще 13 постраждали.
Як повідомляв УНН, “Талібан” напав на консульство Німеччини в Афганістані, внаслідок якого четверо цивільних осіб загинули і 128 людей отримали поранення.