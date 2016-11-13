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15 марта, 19:03 • 110381 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152980 просмотра

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Посольство США в Афганистане закрыли из-за атаки на военную базу - СМИ

Посольство США в Афганистане закрыли из-за атаки на военную базу - СМИ

Киев • УНН

 • 9959 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Посольство США в Афганистане закрывают после атаки на немецкое консульство и американскую военную базу. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на посольство США, передает УНН.

Отмечается, что посольство в Кабуле будет закрыто в воскресенье, 13 ноября, из-за "планового сервисного обслуживания" в качестве временной меры пресечения.

Издание сообщает, что посольство США в Афганистане закрыли после атаки на немецкое консульство и американскую военную базу.

Напомним, 12 ноября в результате взрыва на военной базе Баграм, принадлежащей США и коалиции в Афганистане погибли три человека, еще 13 пострадали.

Как сообщал УНН, "Талибан" напал на консульство Германии в Афганистане, в результате которого четверо гражданских лиц погибли и 128 человек получили ранения.

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