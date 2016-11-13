Посольство США в Афганистане закрыли из-за атаки на военную базу - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Посольство США в Афганистане закрывают после атаки на немецкое консульство и американскую военную базу. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на посольство США, передает УНН.
Отмечается, что посольство в Кабуле будет закрыто в воскресенье, 13 ноября, из-за "планового сервисного обслуживания" в качестве временной меры пресечения.
Издание сообщает, что посольство США в Афганистане закрыли после атаки на немецкое консульство и американскую военную базу.
Напомним, 12 ноября в результате взрыва на военной базе Баграм, принадлежащей США и коалиции в Афганистане погибли три человека, еще 13 пострадали.
Как сообщал УНН, "Талибан" напал на консульство Германии в Афганистане, в результате которого четверо гражданских лиц погибли и 128 человек получили ранения.